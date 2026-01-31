MENÜ
Die Polizei meldet einen Auffahrunfall in Hainichen (Symbolfoto).
Die Polizei meldet einen Auffahrunfall in Hainichen (Symbolfoto).
Mittweida
Hainichen: Auffahrunfall an der Gellertstraße
Redakteur
Von Falk Bernhardt
Bei einem Unfall am Freitag an einer Kreuzung mitten in Hainichen ist ein 35-Jähriger verletzt worden.

Bei einem Unfall am Freitagmorgen in der Ortslage Hainichen hat ein 35-Jähriger leichte Verletzungen erlitten. Der Mann war laut Polizeidirektion Chemnitz mit seinem VW aus der Ortslage Berthelsdorf kommend auf der Gellertstraße stadteinwärts unterwegs, ebenso wie eine 28-jährige Audi-Fahrerin, die hinter ihm fuhr.
