Die Polizei beobachtete eine Demonstration in Hainichen.
Die Polizei beobachtete eine Demonstration in Hainichen. Bild: Symbolbild/Heiko Küverling - stock.adobe.com
Mittweida
Hainichen: Bürgerdialog und Gegenprotest störungsfrei
Redakteur
Von Ingolf Rosendahl
0:00

Ohne Zwischenfälle verliefen eine AfD-Veranstaltung und ein Protest dagegen am Donnerstagabend in Hainichen.

Zu einem Bürgerdialog mit den Bundestagsabgeordneten Tino Chrupalla und Carolin Bachmann sowie der Landtagsabgeordneten Romy Penz hatte die AfD für Donnerstagabend in den „Goldenen Löwen“ nach Hainichen eingeladen. Dagegen war im Vorfeld Protest angekündigt worden. „Angezeigt war ein Aufzug“, erklärte Jana Ulbricht, Sprecherin der...
