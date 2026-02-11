Hainichen: Dacia verunglückt – Verletzte

Eine Linkskurve, ein Ausrutscher – und der Aufprall an der Hauswand: In Hainichen ist ein Dacia verunglückt, zwei Menschen wurden verletzt.

Am Dienstagabend ist es in Hainichen im Ortsteil Cunnersdorf zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Dacia ist in einer Kurve von der Straße abgekommen und gegen eine Hauswand geprallt, wie die Polizeidirektion Chemnitz mitteilte. Ein 76‑Jähriger war demnach gegen 18.45 Uhr auf der Freiberger Straße von Hainichen Richtung Freiberg unterwegs. In...