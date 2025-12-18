Hainichen: DRK will aus Ex-Jobcenter ein soziales Drehkreuz machen

Mittweida
Das frühere Landratsamt in Hainichen soll zum DRK-Zentrum werden. Jugendhilfe, Pflege, Beratung und Inobhutnahme ziehen zusammen – außerdem spielt das Gebäude spielt eine Rolle im Katastrophenschutz.
Ins ehemalige Landratsamtsgebäude an der Gabelsbergerstraße soll wieder Leben einziehen. Der DRK-Kreisverband Döbeln-Hainichen will das „Alte Jobcenter“ erwerben und zu einem zentralen DRK-Zentrum ausbauen.
