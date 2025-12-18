MENÜ
Das frühere Landratsamtsgebäude an der Gabelsbergerstraße soll nach Jahren des Leerstands zum zentralen DRK-Zentrum werden, so zumindest der Plan des Kreisverbands.
Oberbürgermeister Dieter Greysinger (3.v.l), der in derselben Stadtratssitzung nach seiner Wiederwahl neu vereidigt wurde, bewertete es als „äußerst positiv“, dass das DRK in dieser frühen Phase auf die Stadt zukomme und die Pläne im öffentlichen Teil der Ratssitzung vorstellte.
Jörg Hirschel, hier bei der Eröffnung der DRK-Physiotherapiepraxis in Hainichen im September, ist Vorstandsvorsitzender des DRK-Kreisverbands Döbeln-Hainichen. Zusammen mit Annette Wüchner, ebenfalls aus dem Vorstand, informierte er im Stadtrat über die Pläne - derzeit noch ein Grobkonzept.
Derzeit betreibt das DRK eine Inobhutnahme für ausländische Minderjährige ohne Begleitung in Kriebethal. Sollte ein Kauf des Gebäudes in Hainichen gelingen, soll die geschlossen und das Gebäude verkauft werden, sagt Jörg Hirschler auf Nachfrage.
Mittweida
Hainichen: DRK will aus Ex-Jobcenter ein soziales Drehkreuz machen
Von Manuel Niemann
Das frühere Landratsamt in Hainichen soll zum DRK-Zentrum werden. Jugendhilfe, Pflege, Beratung und Inobhutnahme ziehen zusammen – außerdem spielt das Gebäude spielt eine Rolle im Katastrophenschutz.

Ins ehemalige Landratsamtsgebäude an der Gabelsbergerstraße soll wieder Leben einziehen. Der DRK-Kreisverband Döbeln-Hainichen will das „Alte Jobcenter“ erwerben und zu einem zentralen DRK-Zentrum ausbauen.
