Hainichen erinnert an den Todesmarsch vor 80 Jahren

In Hainichen jährt sich der Todesmarsch von Jüdinnen zum 80. Mal. Eine Gedenkveranstaltung erinnert an das Leid der Frauen. Die Veranstaltung am Montag beginnt an einem historischen Ort.

Am Montagabend wird in Hainichen an ein dunkles Kapitel der Stadtgeschichte erinnert, was dann auf den Tag genau 80 Jahre zurückliegt. Es ist der Todesmarsch von 500 Jüdinnen, die in den Framo-Werken Zwangsarbeit leisteten. Untergebracht waren die Frauen aus Ungarn und Polen in der einstigen Nadelfabrik an der Frankenberger Straße 9, die ein...