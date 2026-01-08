MENÜ
Klaus Keller ist am 1. Januar 2026 im Alter von 85 Jahren verstorben.
Klaus Keller ist am 1. Januar 2026 im Alter von 85 Jahren verstorben. Bild: Quelle: D. Greysinger/Stadtverwaltung
Klaus Keller ist am 1. Januar 2026 im Alter von 85 Jahren verstorben.
Klaus Keller ist am 1. Januar 2026 im Alter von 85 Jahren verstorben. Bild: Quelle: D. Greysinger/Stadtverwaltung
Mittweida
Hainichen gedenkt Klaus Keller: Unternehmer hat Bau des Schulzentrums ermöglicht
Redakteur
Von Jan Leißner
Als Werkleiter, Stadtrat und nicht zuletzt Historiker ist Klaus Keller in Hainichen bekannt gewesen. Einer Entscheidung des Unternehmers hat die Stadt einen Schulneubau zu verdanken.

Der frühere Geschäftsführer der Beyer-Fabrik Hainichen, Klaus Keller, ist am 1. Januar 2026 im Alter von 85 Jahren verstorben. „Mit großer Betroffenheit haben wir die Nachricht vom Tod von Klaus Keller erhalten“, erklärte Hainichens Oberbürgermeister Dieter Greysinger am Donnerstag.
