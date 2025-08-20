Hainichen grüßt Europa mit einem einmaligen Konzert auf der Freilichtbühne

„Die Mitte von Mittelsachsen“ feiert am Samstag das Kulturhauptstadtjahr. Mittendrin ein Gospel-Chor-Projekt mit 50 Stimmen, das nur für das Konzert auf der Freilichtbühne in Hainichen zusammentritt.

Am Samstag, dem 23. August, wird auf der Freilichtbühne Hainichen ein Akzent zum Kulturhauptstadtjahr mit der Veranstaltung „Die Mitte von Mittelsachsen grüßt Europa" gesetzt.