Hainichen: Neue Streuobstwiese im Zeichen der Kulturhauptstadt

Die Wiese am Witzgut in Falkenau ist jetzt eine Streuobstwiese. Es wächst dort nicht nur eine Apfelsorte.

Vor 10 Jahren stand dort noch ein eingestürzter Bauernhof. Nun wurde auf der dortigen Wiese zwischen B 169 und der Spedition Wormser eine Apfelwiese mit 50 verschiedenen Sorten angelegt. Das teilte Hainichens Oberbürgermeister Dieter Greysinger (SPD) mit. „Die Idee für die Umsetzung stammt von der Europäischen Kulturhauptstadt 2025 und wird...