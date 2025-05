Hainichen: Polizei zieht betrunkene Fahrerin aus dem Verkehr

Die 38-Jährige hatte kurz vorher bereits einen Unfall auf der A 4 verursacht und war einfach weitergefahren.

Hainichen.

Eine betrunkene Dacia-Fahrerin (38) haben Beamte der Bereitschaftspolizei am Sonntagmorgen auf der A 4 zwischen den Anschlussstellen Siebenlehn und Hainichen aus dem Verkehr gezogen. Sie hatte mit dem Fahrzeug mehrfach die Fahrspuren gewechselt, ohne zu blinken. Bei der Kontrolle roch die Frau stark nach Alkohol. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,28 Promille. Zudem hatte der Dacia frische Beschädigungen. Es stellte sich heraus, dass die 38-Jährige etwa eine Stunde vorher einen Verkehrsunfall auf der A 4 in Bautzen verursacht hatte und einfach weitergefahren war. Verletzt wurde niemand. Auch die am Dacia angebrachten Ausfuhrkennzeichen waren nicht mehr gültig. Der Frau drohen nun eine Reihe von Anzeigen. (fp)