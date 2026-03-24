Hainichen: Saitenmagier unter sich

Mittweida
Die Zed-Mitchell-Band rockt am Samstag die Landpension Schirmer. Doch schon das Vorprogramm hat es in sich. Es ist eine Live-Premiere.
Das Tenne-Team bittet am 28. März ab 18 Uhr in die Landpension Schirmer, Sonnenblick 6 in Hainichen. „Mit Zed Mitchell begrüßen wir einen der besten und bedeutendsten Gitarristen Europas“, so Organisator Steffen Ziolkowsky über den Saitenmagier. „Er wird in einem Atemzug mit Eric Clapton, Mark Knopfler und Gary Moore genannt.“ Im...
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