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Der Serbe Zed Mitchell ist seit den 1960ern im Geschäft.
Der Serbe Zed Mitchell ist seit den 1960ern im Geschäft. Foto: Uwe Müller/Funke Foto Services/Imago/Archiv
Der Serbe Zed Mitchell ist seit den 1960ern im Geschäft.
Der Serbe Zed Mitchell ist seit den 1960ern im Geschäft. Foto: Uwe Müller/Funke Foto Services/Imago/Archiv
Mittweida
Hainichen: Saitenmagier unter sich
Redakteur
Von Ingolf Rosendahl
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Die Zed-Mitchell-Band rockt am Samstag die Landpension Schirmer. Doch schon das Vorprogramm hat es in sich. Es ist eine Live-Premiere.

Das Tenne-Team bittet am 28. März ab 18 Uhr in die Landpension Schirmer, Sonnenblick 6 in Hainichen. „Mit Zed Mitchell begrüßen wir einen der besten und bedeutendsten Gitarristen Europas“, so Organisator Steffen Ziolkowsky über den Saitenmagier. „Er wird in einem Atemzug mit Eric Clapton, Mark Knopfler und Gary Moore genannt.“ Im...
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