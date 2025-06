Hainichen: Torsten Turinsky spielt Beatles - auf der Gitarre mit acht Saiten

Der Musiker ist im Ratskeller zu Gast.

Der Sound der Beatles ist am 27. Juni im Ratskeller in Hainichen zu hören. In der Konzertreihe von Kultwirt Steffen „Kuno“ Kunze ist ab 20 Uhr Torsten Turinsky aus Chemnitz zu Gast. Seit 1998 spielt er achtsaitige Gitarren, viele Jahre im Trio mit Saxofon und Schlagzeug. Seit etwa 2010 gibt er auch Solokonzerte mit der Gitarre, die neben...