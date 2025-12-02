Hainichen Trinkwasser-Havarie führt zu Vollsperrung in der Innenstadt

Mittweida
Wegen eines Rohrbruchs bleibt die Bahnhofstraße in Hainichen bis Freitag gesperrt. Der Verkehr wird über den Markt und die Gerichtsstraße umgeleitet.
Wegen einer Havarie an der Trinkwasserleitung wird die Bahnhofstraße in Hainichen von voraussichtlich Mittwoch, 3. Dezember, bis zum folgenden Freitag im Bereich des Oberen Stadtgrabens vollständig gesperrt. Das Befahren der Bahnhofstraße selbst und des Oberen Stadtgrabens sei in dieser Zeit nicht möglich, teilt die Verkehrsbehörde der Stadt...
