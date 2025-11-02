Hainichen: Unbekannte stehlen Räder und Heizöl im Wert von fast 15.000 Euro

Mittweida
Die Täter hatten sich Zutritt zu einem Firmengelände im Ortsteil Schlegel verschafft.
Räder und Heizöl im Gesamtwert von annähernd 15.000 Euro haben unbekannte Täter von einem Firmengelände im Hainichener Ortsteil Schlegel gestohlen. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Sonntag berichtet, gelangten sie nachts auf das Areal in der Straße Am Gewerbegebiet. Aus einem Container erbeuteten sie insgesamt acht Pkw-Radsätze und 15...
