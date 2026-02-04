Hainichen: Weiblicher Carlos Santana im Anflug

Mittweida
Mit Vanesa Harbek eröffnet das Tenne-Team seine Konzertsaison 2026. Der Auftritt geht am 14. Februar in der Landpension Schirmer über die Bühne.
Das Oederaner Tenne-Team gastiert 2026 erneut in der Landpension Schirmer. Den Auftakt der Konzertsaison feiern die Musikliebhaber mit Vanesa Harbek und Band. Sie gastieren am 14. Februar ab 19 Uhr am Sonnenblick 5/6. Glaubt man der Fachpresse, dann ist Vanesa Harbek ein „weiblicher Carlos Santana“. „In ihren Konzerten mischt die...
