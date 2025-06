Hainichen: Wer hat Unfallverursacher gesehen?

Nach einem Verkehrsunfall mit 3500 Euro Sachschaden in Hainichen sucht die Polizei nach Zeugen des Geschehens.

Zwischen dem 24. Juni ab 11 Uhr und dem Folgetag gegen 10 Uhr krachte es in Hainichen in Höhe der Hausnummer 5 in der Michael-Meurer-Straße. Bei dem Verkehrsunfall stieß ein bisher unbekanntes Fahrzeug gegen einen schwarzen Pkw Audi A5. An diesem entstand infolge des Zusammenpralls ein Sachschaden in Höhe von circa 3500 Euro. Im Anschluss...