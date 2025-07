Hainichen: Zum Parkfest kann wieder geradelt werden

Am Sonntag nimmt Hainichen zum 14. Mal am Städtewettbewerb von Envia M und Mitgas teil. Wie viele Kilometer schaffen die Radler?

Hainichen.

Am Sonntag, 20. Juli, nimmt Hainichen zum 14. Mal am Städtewettbewerb von Envia M und Mitgas teil. Beim Parkfest stehen von 12 bis 18 Uhr je ein Kinder- und ein Erwachsenenfahrrad vor dem Parkeingang in der Oederaner Straße 25 bereit. Die jugendlichen und erwachsenen Festbesucher können maximal zehn Minuten radeln, Kinder zweimal fünf Minuten. Möglichst viele Kilometer sollen zusammenkommen. 23 Kommunen aus Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen nehmen teil. Eine Siegprämie von 8000 Euro winkt der Kommune mit dem höchsten Kilometerstand. Der Gewinn in Hainichen ist für die Anschaffung einer neuen Linse für die Camera obscura und die Ausrichtung des Festes „160 Jahre Hainichener Feuerwehr“ 2026 geplant. (fp)