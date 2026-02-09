Hainichener Karnevalsklub feiert die Liebe: Zieht Vereinschef Mario als Amor blank?

Mittweida
In Hainichen werden Valentinstag und Fasching in diesem Jahr gleich zusammengefeiert. Ein besonderes Plakat zieht dabei die Blicke auf sich. Den Vereinschef „stört“ daran ein Detail.
Seit dem Wochenende ist der Saal vorbereitet und alle Gäste des Kinderfaschings haben die roten Pappherzen als Deko schon entdecken können. Im Vereinshaus des Hainichener Karnevalsklubs (HKK) wird schnell klar: Hier geht es um Liebe. Dank der Karnevalisten muss sich am 14. Februar niemand entscheiden, ob er Fasching oder Valentinstag feiern...
