Hakenkreuz-Schmiererei in Hainichen

Mittweida
Eine öffentliche Toilette in der Gellertstadt wurde Tatort von Schmierfinken. Was war da los?
Unbekannte Täter haben mit schwarzem Permanentstift das Innere eines öffentlichen Toilettenhäuschens am Gellertplatz in Hainichen beschmiert. Laut Mitteilung der Polizeidirektion Chemnitz vom Samstag muss sich die Schmiererei zwischen Donnerstag 8 Uhr und Freitag 7 Uhr ereignet haben. Die Täterschaft brachte demnach insgesamt neun bis zu circa...
