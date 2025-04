Handtaschenraub in Frankenberg: Polizei sucht Zeugen - Wer hat etwas gesehen?

Opfer soll eine 36-jährige Frau sein, die bei dem Angriff leicht verletzt wurde.

Frankenberg.

Das Polizeirevier Mittweida ermittelt zu einem Handtaschenraub in Frankenberg. Eine 36-jährige Frau soll am Abend des 30. März mit einem Bekannten nahe dem Markt in der Straße Baderberg unterwegs gewesen sein, als dieser ihr die Handtasche entreißen wollte. Als sie versucht habe, dies zu verhindern, sei sie gestürzt und verletzte sich leicht. Passanten hätten den Mann angesprochen und zumindest das Handy der Frau wiederbekommen. Ihre Tasche wurde gefunden, es fehlte ihr rotes Portemonnaie samt Ausweis und Geldkarte. Der Stehlschaden beläuft sich auf eine zweistellige Summe. Zeugen und auch die beiden Männer, die eingegriffen haben sollen, werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 03727 980-0 zu melden. (fp)