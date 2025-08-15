Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die App bietet auch eine Parkplatzsuche in der Umgebung an.
Die App bietet auch eine Parkplatzsuche in der Umgebung an. Bild: Manuel Niemann
Die App bietet auch eine Parkplatzsuche in der Umgebung an.
Die App bietet auch eine Parkplatzsuche in der Umgebung an. Bild: Manuel Niemann
Mittweida
Handy statt Kleingeld: In Hainichen gibt es den Parkschein jetzt auch digital
Redakteur
Von Manuel Niemann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ab sofort Parkschein per App lösen: In Hainichen startet das bequeme, bargeldlose und flexible Parken auf dem Markt und in der Albertstraße.

Digitale Alternative: In Hainichen können Autofahrer jetzt bequem per Smartphone ihren Parkschein lösen. Möglich macht das die Parkster-App, die auf dem Markt und in der Albertstraße für digitalen Komfort sorgt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
16:06 Uhr
2 min.
Zwei Menschen durch Schüsse an Moschee in Schweden verletzt
Medienberichten zufolge fand ein Freitagsgebet in der Moschee statt, als es zu dem Vorfall kam.
In der schwedischen Stadt Örebro findet in einer Moschee das Freitagsgebet statt, da sind plötzlich Schüsse zu hören. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Mordes.
16:13 Uhr
2 min.
Glocken aus Zöblitz auf dem Weg nach Innsbruck
Millimeterarbeit beim Aushub der Glocken aus dem Turm der Zöblitzer Stadtkirche.
Die Glocken der Zöblitzer Stadtkirche haben ihre Reise zur Restaurierung angetreten. Ein spannendes Kapitel im Rahmen der großen Turmsanierung beginnt.
Jan Görner
22.07.2025
1 min.
Teelichtzauber zieht Blicke beim Parkfest Hainichen auf sich
Auch dieses Jahr strahlte der Stadtpark dank idealer Wetterbedingungen bei der Teelichtillumination. Doch nicht alle Lichtquellen konnten überzeugen.
Manuel Niemann
16.07.2025
3 min.
Cannabis- und Messerverbot: Darauf müssen sich Besucher des Parkfestes in Hainichen einstellen
Wei schon in den Vorjahren sorgt ein Security-Team für Sicherheit beim Parkfest.
Hainichen feiert mit prominenten Gästen - und erstmals gibt es ein Messerverbot. Welche Sicherheitsvorkehrungen gibt es noch und was bedeutet das für Besucher?
Manuel Niemann
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
Mehr Artikel