Handy statt Kleingeld: In Hainichen gibt es den Parkschein jetzt auch digital

Mittweida
Ab sofort Parkschein per App lösen: In Hainichen startet das bequeme, bargeldlose und flexible Parken auf dem Markt und in der Albertstraße.
Digitale Alternative: In Hainichen können Autofahrer jetzt bequem per Smartphone ihren Parkschein lösen. Möglich macht das die Parkster-App, die auf dem Markt und in der Albertstraße für digitalen Komfort sorgt.
