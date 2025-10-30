Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
An der Amalienstraße (hier eine frühere Aufnahme) muss eine Trinkwasserleitung repariert werden.
An der Amalienstraße (hier eine frühere Aufnahme) muss eine Trinkwasserleitung repariert werden. Bild: Ingolf Rosendahl/Archiv
Mittweida
Havarie in Frankenberg: Wasserleitung zerstört
Redakteur
Von Jan Leißner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine Hauptwasserleitung in Frankenberg ist bei Arbeiten zum Breitbandausbau beschädigt worden. Die Reparaturen laufen.

Bei Bauarbeiten an der Amalienstraße in Frankenberg ist eine Wasserleitung beschädigt worden. Wie der Technische Geschäftsleiter des Wasser-Zweckverbandes ZWA, Ulrich Pötzsch, erklärte, wurde eine Hauptleitung im Bereich der Amalienstraße beim Bohrspülverfahren zum Breitbandausbau getroffen. Die Reparaturarbeiten laufen im Bereich der...
