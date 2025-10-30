Havarie in Frankenberg: Wasserleitung zerstört

Eine Hauptwasserleitung in Frankenberg ist bei Arbeiten zum Breitbandausbau beschädigt worden. Die Reparaturen laufen.

Bei Bauarbeiten an der Amalienstraße in Frankenberg ist eine Wasserleitung beschädigt worden. Wie der Technische Geschäftsleiter des Wasser-Zweckverbandes ZWA, Ulrich Pötzsch, erklärte, wurde eine Hauptleitung im Bereich der Amalienstraße beim Bohrspülverfahren zum Breitbandausbau getroffen. Die Reparaturarbeiten laufen im Bereich der...