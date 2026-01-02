MENÜ
Das KKH Freiberg hat seine Beleghebammen ab Januar fest angestellt.
Das KKH Freiberg hat seine Beleghebammen ab Januar fest angestellt. Bild: Presse/KKH/Archiv
Praxis am Kellerberg Geringswalde. Nancy Biewald, Claudia Glanz, Jenifer Heinze (v. l.).
Praxis am Kellerberg Geringswalde. Nancy Biewald, Claudia Glanz, Jenifer Heinze (v. l.). Bild: Marion Gründler/Archiv
Frauke und Jens Grundmann vor ihrem Geschäft in der Rochlitzer Straße in Mittweida.
Frauke und Jens Grundmann vor ihrem Geschäft in der Rochlitzer Straße in Mittweida. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas/Archiv
Mittweida
Hebammen, Hausärztin, Nachfolger und ein Jubiläum: Vier gute Nachrichten aus Mittelsachsen
Redakteur
Von Ingolf Rosendahl
Nachrichten können Menschen zum Schmunzeln bringen und auch optimistisch stimmen. Hier sind vier Anregungen aus dieser Woche aus Freiberg, Geringswalde, Oederan und Mittweida.

Freiberg: Nach 14 Jahren verabschiedet sich das Kreiskrankenhaus Freiberg vom Beleghebammensystem. Eine Beleghebamme ist selbstständig und nutzt den Kreißsaal per Vertrag mit der Klinik. Die elf Beleghebammen werden nun fest angestellt. Damit will das Krankenhaus die Betreuung sichern und verhindern, dass Hebammen fehlen, weil sie den Beruf an...
