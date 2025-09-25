Heftige Windböen in Frankenberg: Umgestürzter Baum beschädigt Brücke

Mittweida
Ein kräftiger Windstoß entwurzelte einen Baum in Sachsenburg. Er verfehlte ein Gebäude und beschädigte eine Brücke.
Die vereinzelten Sturmböen der vergangenen Stunden haben auch in Frankenberg leichte Schäden verursacht. Ein kräftiger Windstoß hat am Mittwoch im Frankenberger Ortsteil Sachsenburg einen Baum entwurzelt. Dieser stürzte in Richtung des Sachsenburger Baches und verfehlte nur knapp das Gebäude des Clubs Sachsenburg-Irbersdorf sowie ein...
