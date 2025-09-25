Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Heftiger Wind hat in Sachsenburg einen Baum entwurzelt.
Heftiger Wind hat in Sachsenburg einen Baum entwurzelt. Bild: Erik Frank Hoffmann/SPM Gruppe
Heftiger Wind hat in Sachsenburg einen Baum entwurzelt.
Heftiger Wind hat in Sachsenburg einen Baum entwurzelt. Bild: Erik Frank Hoffmann/SPM Gruppe
Mittweida
Heftige Windböen in Frankenberg: Umgestürzter Baum beschädigt Brücke
Von Erik Frank Hoffmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein kräftiger Windstoß entwurzelte einen Baum in Sachsenburg. Er verfehlte ein Gebäude und beschädigte eine Brücke.

Die vereinzelten Sturmböen der vergangenen Stunden haben auch in Frankenberg leichte Schäden verursacht. Ein kräftiger Windstoß hat am Mittwoch im Frankenberger Ortsteil Sachsenburg einen Baum entwurzelt. Dieser stürzte in Richtung des Sachsenburger Baches und verfehlte nur knapp das Gebäude des Clubs Sachsenburg-Irbersdorf sowie ein...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
27.09.2025
1 min.
Britisches Königspaar reist im Oktober in den Vatikan
König Charles III. und Königin Camilla reisen in den Vatikan. (Archivbild)
Zum zweiten Mal in diesem Jahr reisen der britische König und seine Frau in den Vatikan. Ein besonderes Treffen steht auf dem Programm.
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
09.09.2025
2 min.
Sanierung der B 169 bei Hainichen und Frankenberg: Das ist der Zeitplan vor dem Winter
Am Sachsenburger Weg in Dittersbach an der B 169 soll in Kürze gebaut werden.
Mehrere Abschnitte fehlen noch, unter anderem in Dittersbach. Der Bauherr gibt bekannt, bis wann die Arbeiten abgeschlossen sein sollen.
Franziska Bernhardt-Muth
27.09.2025
3 min.
Trotz Trump: Europas Golfer glänzen beim Ryder-Cup-Auftakt
Rory McIlroy sorgt zum Auftakt des Ryder Cups für Aufsehen.
Der Ryder Cup in den USA beginnt spektakulär. US-Präsident und Golf-Fan Donald Trump sieht überraschend starke Europäer. Der Weltranglistenzweite Rory McIlroy sorgt für Aufsehen.
24.08.2025
2 min.
Abschied von ihrer „Nummer 7“: Letzter Gruß für jungen Frankenberger Oliver Börner
Der LSV Sachsenburg hat sich auch am Sportplatz von Oliver Börner verabschiedet.
Zahlreiche Wegbegleiter haben sich von Oliver Börner verabschiedet, auch mit einem besonderen Trikot. Mit nur 35 Jahren hatte der Vater und frühere Vereinschef den Kampf gegen die Leukämie verloren.
Franziska Bernhardt-Muth
Mehr Artikel