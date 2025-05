Heimspiel für den Tuning-Trabant in Altmittweida: Car & Bike Night am Samstag

Historische Fahrzeuge und Tuning-Ikonen treffen sich in Altmittweida – vom fast 90 Jahre alten Ford bis zum aufgemotzten Polo. Mittendrin: Der Europameister-Trabi von Gastgeber Thomas Rodewohl.

Auf dieses Heimspiel hat Thomas Rodewohl viele Jahre warten müssen. Am Samstag lädt der Hobbyschrauber zur fünften Auflage der Car & Bike Night am Gasthof „Ritterhof“ Altmittweida, Hauptstraße 96, ein. Dann kann er endlich wieder den Trabant der Öffentlichkeit zeigen, den er lange vergeblich in halb Europa gesucht und schließlich vor ein...