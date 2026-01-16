Heimspiel im Ratskeller in Hainichen: Jörg Kokott und seine garstigen Gesänge

Die eigenartige Konzertreihe lässt auch 2026 aufhorchen. Der in Hainichen lebende Musiker präsentiert am Sonntag sein neues Programm.

Musikalisch beginnt das Jahr beim Kuno im Ratskeller Hainichen (Bahnhofstraße 1), erst so richtig mit Jörg Kokott. Am Sonntag greift er ab 17 Uhr zu Gitarre und Mandoloncello und freut sich auf treue Fans und Musikfreunde. „Garstige Gesänge – garstiges Gesprech“ heißt das neue Programm. Bestimmten sonst doch eher ruhigere, balladeske...