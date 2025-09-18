Heizkosten treiben die Menschen um: Viele Fragen an Verbraucherschützer in Mittweida

Zur Rechtsberatung hält einmal im Monat ein Bus auf den Märkten der Region. Ein Thema bewegt die Mittelsachsen dabei besonders. Wann trifft man die Berater wieder zwischen Mittweida und Freiberg an?

Ist meine Heizkostenabrechnung okay? Welche Versicherungen brauche ich wirklich? Wie sollte meine Patientenverfügung aussehen? Zu diesen und vielen weiteren Fragen berät die Verbraucherzentrale Sachsen (VZS). Wer mit den Beratern sprechen möchte, hat dazu in einigen Städten Mittelsachsens in nächster Zeit Gelegenheit.