Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ralph Kluttig von der Verbraucherzentrale Sachsen machte in Mittweida Station.
Ralph Kluttig von der Verbraucherzentrale Sachsen machte in Mittweida Station. Bild: Franziska Bernhardt-Muth
Ralph Kluttig von der Verbraucherzentrale Sachsen machte in Mittweida Station.
Ralph Kluttig von der Verbraucherzentrale Sachsen machte in Mittweida Station. Bild: Franziska Bernhardt-Muth
Mittweida
Heizkosten treiben die Menschen um: Viele Fragen an Verbraucherschützer in Mittweida
Redakteur
Von Franziska Bernhardt-Muth
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zur Rechtsberatung hält einmal im Monat ein Bus auf den Märkten der Region. Ein Thema bewegt die Mittelsachsen dabei besonders. Wann trifft man die Berater wieder zwischen Mittweida und Freiberg an?

Ist meine Heizkostenabrechnung okay? Welche Versicherungen brauche ich wirklich? Wie sollte meine Patientenverfügung aussehen? Zu diesen und vielen weiteren Fragen berät die Verbraucherzentrale Sachsen (VZS). Wer mit den Beratern sprechen möchte, hat dazu in einigen Städten Mittelsachsens in nächster Zeit Gelegenheit.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20:41 Uhr
4 min.
Leipzigs Aufsteiger-Serie hält auch gegen Köln
Assan Ouedraogo (M, RB Leipzig) bejubelt bei seinem Startelf-Debüt auch sein Tor-Debüt im RB-Trikot.
Mit dem dritten Sieg in Serie hat RB Leipzig das 0:6 von München zum Auftakt endgültig verarbeitet. Gegen Köln setzt RB eine Langzeit-Serie fort. Ein schon aussortierter Profi wird besonders begrüßt.
Frank Kastner, dpa
19.09.2025
5 min.
Zwei Frauen verwirklichen ihre Idee: In Mittweida entstehen WGs für Menschen mit Demenz und Pflegebedürftige
 8 Bilder
Melanie Ullmann (l.) und Claudia Gawlik bieten mit der Hemmet GmbH das neue Wohn- und Pflegeangebot in Mittweida.
Melanie Ullmann und Claudia Gawlik wollen alternative Wohngemeinschaften anbieten. Gemeinsam mit der Sparkasse Mittelsachsen setzen sie ihren Plan direkt am Marktplatz um.
Franziska Bernhardt-Muth
12.09.2025
1 min.
Auf dem Mittweidaer Marktplatz: Verbraucherzentrale berät mobil
Anett Wagner, mobile Verbraucherberaterin, berät am 16. September in Mittweida.
Einmal im Monat macht der Bus der Verbraucherzentrale Sachsen Station. Zu was kann man sich beraten lassen und was kostet das?
Franziska Bernhardt-Muth
20:24 Uhr
4 min.
Auf Kane ist Verlass: FC Bayern siegt zum Oktoberfest-Start
Harry Kane war nicht nur vom Punkt treffsicher.
Drei Tore von Harry Kane bescheren der neu formierten Münchner Mannschaft drei Punkte gegen Hoffenheim. Der HSV jubelt über das erste Tor und den ersten Sieg. Leipzig gewinnt im Spätspiel gegen Köln.
17.09.2025
4 min.
„So etwas habe ich noch nicht erlebt“ – Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
07:00 Uhr
4 min.
Vom Elektroauto zurück zum Verbrenner: VW-Werker aus Zwickau sollen jetzt in Wolfsburg mit anpacken
Ein Mitarbeiter steht im VW-Stammwerk in Wolfsburg vor der Karosserie eines Tayron.
Im Werk in Zwickau sucht Volkswagen jetzt nach Mitarbeitern, die freiwillig für eine Weile ins Stammwerk nach Niedersachsen wechseln. Das rechnet sich nicht nur für die Beschäftigten.
Jan-Dirk Franke
Mehr Artikel