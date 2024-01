Herber Schlag für Gastro-Szene in Mittweida: Deshalb schließt das Café No. 14

Ines Haferkorn betreibt in Mittweida am Campus der Hochschule das Café No. 14. Doch seit dem Corona-Lockdown läuft das Geschäft schlecht.

Ines Haferkorn steht an der Kaffeemaschine hinter der Bar und ist traurig. Seit acht Jahren betreibt sie das Café No. 14 in Mittweida an der Weststraße, serviert neben verschiedenen Kaffeesorten und Tee auch Frühstück, Snacks am Mittag, Eis und Kuchen nachmittags. Doch in wenigen Tagen ist Schluss.