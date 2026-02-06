MENÜ
Gesunde Ernährung spielte bei Jonas, Emma, Karl und Elise eine Rolle.
Gesunde Ernährung spielte bei Jonas, Emma, Karl und Elise eine Rolle. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Svea und Klara aus der 6. Klasse sind mit großer Begeisterung bei der Bläsergruppe mit dabei. EHL Media/Dietmar Thomas
Svea und Klara aus der 6. Klasse sind mit großer Begeisterung bei der Bläsergruppe mit dabei. EHL Media/Dietmar Thomas Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Nathalia und Elise zeigen ein Experiment, in dem mit Hilfe von Rotkrautsaft, verschiedene Farben hergestellt werden können.
Nathalia und Elise zeigen ein Experiment, in dem mit Hilfe von Rotkrautsaft, verschiedene Farben hergestellt werden können. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Gesunde Ernährung spielte bei Jonas, Emma, Karl und Elise eine Rolle.
Gesunde Ernährung spielte bei Jonas, Emma, Karl und Elise eine Rolle. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Svea und Klara aus der 6. Klasse sind mit großer Begeisterung bei der Bläsergruppe mit dabei. EHL Media/Dietmar Thomas
Svea und Klara aus der 6. Klasse sind mit großer Begeisterung bei der Bläsergruppe mit dabei. EHL Media/Dietmar Thomas Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Nathalia und Elise zeigen ein Experiment, in dem mit Hilfe von Rotkrautsaft, verschiedene Farben hergestellt werden können.
Nathalia und Elise zeigen ein Experiment, in dem mit Hilfe von Rotkrautsaft, verschiedene Farben hergestellt werden können. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Mittweida
Hereinspaziert: Gymnasium in Frankenberg empfängt seine Gäste
Von Franziska Bernhardt-Muth, Alexander Christoph
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zum Tag der offenen Tür konnten Neugierige hinter die Kulissen schauen. Was es dabei zu entdecken gab.

Wie es Tradition ist, hat das Martin-Luther-Gymnasium in Frankenberg erneut am letzten Schultag vor den Winterferien Neugierige zum Tag der offenen Tür empfangen. „Wir möchten den Viertklässlern und ihren Eltern zeigen, welche Chancen und Gemeinschaft sie an unserer Schule erwarten“, so Schulleiter Ingo Pezold. In dieser Woche hatten die...
