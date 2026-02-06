Hereinspaziert: Gymnasium in Frankenberg empfängt seine Gäste

Zum Tag der offenen Tür konnten Neugierige hinter die Kulissen schauen. Was es dabei zu entdecken gab.

Wie es Tradition ist, hat das Martin-Luther-Gymnasium in Frankenberg erneut am letzten Schultag vor den Winterferien Neugierige zum Tag der offenen Tür empfangen. „Wir möchten den Viertklässlern und ihren Eltern zeigen, welche Chancen und Gemeinschaft sie an unserer Schule erwarten“, so Schulleiter Ingo Pezold. In dieser Woche hatten die...