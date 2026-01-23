MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Herzkissen sollen entlasten und Zuversicht schenken.
Herzkissen sollen entlasten und Zuversicht schenken. Bild: Landkreis Mittweida Krankenhaus gGmbH
Herzkissen sollen entlasten und Zuversicht schenken.
Herzkissen sollen entlasten und Zuversicht schenken. Bild: Landkreis Mittweida Krankenhaus gGmbH
Mittweida
Herzkissen als Trost für Patientinnen: Das steckt dahinter
Von Farhard Salmanian
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

50 Herzkissen mit Mutmach‑Sprüchen sollen Brustkrebspatientinnen nach der Operation in Mittweida entlasten und Trost spenden. Das steckt dahinter.

Das Brustzentrum am Klinikum Mittweida hat 50 Herzkissen für Brustkrebspatientinnen erhalten. Die Kissen mit Mutmach‑Sprüchen auf Kleeblättern seien in dieser Woche an das Team übergeben worden, teilte die Landkreis Mittweida Krankenhaus gGmbH mit. Gefertigt werden die Kissen in der Nähstube des Vereins Müllerhof Mittweida. Die Sparkasse...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
23.01.2026
2 min.
Stadt im Erzgebirge wird 2026 zum Wander-Mekka Europas
Besucher des Fichtelbergs genießen den Ausblick hinüber zum Keilberg. Beide Berge sind auch Ziele der Wanderfestwoche im September in Oberwiesenthal.
Der 123. Deutsche Wandertag und das größte Wanderfest Europas sollen im September tausende Gäste nach Oberwiesenthal locken. Neben geführten Touren gibt es auch einen grenzüberschreitenden Festumzug.
Holk Dohle
11:30 Uhr
2 min.
Blutkonserven in Mittelsachsen werden knapp: Krankenhaus Freiberg verschiebt planbare Operationen
Eine Bluttransfusion bei einer Operation im Freiberger Krankenhaus.
Der Blutspendedienst meldet sinkende Reserven, in den Kliniken in Freiberg und Mittweida wächst der Planungsdruck. Aus beiden Häusern kommt die Bitte, bei nächster Gelegenheit Blut zu spenden.
Heike Hubricht
23.01.2026
2 min.
Klinikum lockt dritten Chefarzt ins Erzgebirge
Dr. Vitalii Khromov ist der neue Chefarzt auf der Inneren im Erzgebirgsklinikum.
Binnen eines Vierteljahres hat das Erzgebirgsklinikum für den Standort Annaberg den dritten Chefarzt neu verpflichten können. Wo kommt der Neue eigentlich her?
Katrin Kablau
12:03 Uhr
3 min.
Aktivisten legen neue Opferzahlen zu Irans Protestwelle vor
Bei den Massenunruhen im Iran könnten Aktivisten zufolge weitaus mehr Menschen getötet worden sein als bislang bekannt. (Foto Archiv)
Iranische Aktivisten nennen nach den Massenprotesten deutlich höhere Opferzahlen als die Regierung. Das ganze Ausmaß der Gewalt kommt wegen der Internetblockade nur langsam ans Licht.
12:00 Uhr
4 min.
Chemniter Jazz-Entdeckung Jan K. Weiss: Zu fröhlich für den Blues
Jan K. Weiss im Proberaum: Hochkonzentriert und dennoch mit frappierender Leichtigkeit arbeitet der Musiker an seinen Songs.
Der Chemnitzer Gitarrist und Sänger legt sein erstes Soloalbum vor - ein überzeugendes Debüt nach vielen Jahren auf der Bühne.
Matthias Zwarg
14:30 Uhr
1 min.
Holocaustgedenken 2026: Lesung zu KZ-Themen findet in Mittweida statt
Eine Lesung in der Mittweidaer Stadtbibliothek erinnert an KZ-Außenlager in der Region.
Zum Holocaustgedenken liest Historiker Pascal Cziborra in Mittweida, Freiberg und Oederan aus Büchern über KZ-Außenlager. Was auf dem Plan steht.
Farhard Salmanian
Mehr Artikel