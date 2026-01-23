Herzkissen als Trost für Patientinnen: Das steckt dahinter

Mittweida
50 Herzkissen mit Mutmach‑Sprüchen sollen Brustkrebspatientinnen nach der Operation in Mittweida entlasten und Trost spenden. Das steckt dahinter.
Das Brustzentrum am Klinikum Mittweida hat 50 Herzkissen für Brustkrebspatientinnen erhalten. Die Kissen mit Mutmach‑Sprüchen auf Kleeblättern seien in dieser Woche an das Team übergeben worden, teilte die Landkreis Mittweida Krankenhaus gGmbH mit. Gefertigt werden die Kissen in der Nähstube des Vereins Müllerhof Mittweida. Die Sparkasse...
