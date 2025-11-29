Hilfstransport aus Hainichen bringt Weihnachtsgeschenke in die Ukraine

Der Verein Communitas hat den 36. Transport auf die Reise geschickt. Verpackt wurden in Hainichen auch Geschenke für Kinder, Familien und Senioren.

Hainichen.

Den wohl letzten Hilfstransport in diesem Jahr haben die ehrenamtlichen Helfer des Hainichener Vereins Communitas auf die Reise in die Ukraine geschickt. Verladen wurden in nur fünf Stunden Federbetten, Matratzen, Feuerlöscher, Krankenhausbetten und vieles mehr. Mit an Bord des Sattelzuges sind auch mehrere hundert Geschenk-Päckchen für Kinder, Familien und Senioren. Sie sollen kostenlos durch die Ukrainische Post verteilt werden. Die 1800 Euro Transportkosten wurden diesmal durch eine besondere Aktion finanziert. Die Helfer hatten Mitte Oktober mehr als 16 Tonnen Äpfel gesammelt und einer Mosterei überlassen. Nun sollen die Spenden in der Ukraine verteilt werden. (fa)