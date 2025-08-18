Hochschule Mittweida startet Kooperation mit Bayern für Innovation und KI

Mittweida
Mittweida, Amberg-Weiden und Deggendorf wollen künftig bei KI, Forschung und Technologietransfer eng kooperieren – auch zum Vorteil der Studierenden.
Die Hochschule Mittweida und die Teleskop Effekt GmbH haben in Kemnath eine Absichtserklärung mit der Ostbayerischen Technischen Hochschule Amberg-Weiden und der Technischen Hochschule Deggendorf unterzeichnet, mit der die sächsisch-bayerische Innovationsachse gestärkt werden soll.
