Regionale Nachrichten und News
Ministerpräsident Michael Kretschmer (hinten, 2.v.l.) wohnte der Unterzeichnung bei. Bild: Alexander Maack/Hochschule
Ministerpräsident Michael Kretschmer (hinten, 2.v.l.) wohnte der Unterzeichnung bei. Bild: Alexander Maack/Hochschule
Mittweida
Hochschule Mittweida startet Kooperation mit Bayern für Innovation und KI
Redakteur
Von Manuel Niemann
Mittweida, Amberg-Weiden und Deggendorf wollen künftig bei KI, Forschung und Technologietransfer eng kooperieren – auch zum Vorteil der Studierenden.

Die Hochschule Mittweida und die Teleskop Effekt GmbH haben in Kemnath eine Absichtserklärung mit der Ostbayerischen Technischen Hochschule Amberg-Weiden und der Technischen Hochschule Deggendorf unterzeichnet, mit der die sächsisch-bayerische Innovationsachse gestärkt werden soll.
