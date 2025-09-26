Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Liveband Cluricaune spielt Irish Folk.
Die Liveband Cluricaune spielt Irish Folk. Bild: Thomas Böttcher/Archiv
Mittweida
Hoffest im Kinderbauerngut Langenstriegis
Redakteur
Von Ingolf Rosendahl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Kinderbauerngut Lindenhof ist am Samstag schwer was los. In Langenstriegis feiern Jung und Alt Hoffest. Eine Überraschung wartet.

„Los geht es um 14 Uhr mit spannenden Mitmach-Stationen und einer tollen Hüpfburg“, sagt Michael Lipkowsky, seit 2012 Geschäftsführer des Trägervereins. „Zudem servieren wir Leckeres vom Kuchenbasar, vom Grill oder frisch gebacken aus dem Lehmbackofen.“ Als Höhepunkt spielt die Band Cluricaune Irish Folk. Der Eintritt zum Fest ist...
