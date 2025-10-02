Hoher Schaden in Frankenberg: Unbekannte machen sich an Kabeltrommel zu schaffen

Mittweida
Eine Kabeltrommel auf einer Baustelle wurde beschädigt. Noch fehlt von den Verursachern jede Spur.
Hohen Schaden haben gegenwärtig noch Unbekannte in der laufenden Woche auf einer Baustelle in Frankenberg angerichtet. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Donnerstagnachmittag informierte, muss sich der Vorfall in der Zeit zwischen Montag, 29. September, 12.45 Uhr und Mittwoch, 1. Oktober, 7.10 Uhr, ereignet haben.
