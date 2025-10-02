Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Polizei meldet eine Sachbeschädigung in Frankenberg.
Die Polizei meldet eine Sachbeschädigung in Frankenberg. Bild: Symbolbild/Karl-Heinz H - stock.adobe.com
Mittweida
Hoher Schaden in Frankenberg: Unbekannte machen sich an Kabeltrommel zu schaffen
Redakteur
Von Franziska Bernhardt-Muth
Eine Kabeltrommel auf einer Baustelle wurde beschädigt. Noch fehlt von den Verursachern jede Spur.

Hohen Schaden haben gegenwärtig noch Unbekannte in der laufenden Woche auf einer Baustelle in Frankenberg angerichtet. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Donnerstagnachmittag informierte, muss sich der Vorfall in der Zeit zwischen Montag, 29. September, 12.45 Uhr und Mittwoch, 1. Oktober, 7.10 Uhr, ereignet haben.
