Hohlraum unter Lutherstraße in Mittweida: Straße bleibt gesperrt

Bei einer Routineuntersuchung war ein Hohlraum unter der Straße festgestellt worden. Bei der Schadensbehebung ist Vorsicht gefragt.

Wegen einer Havarie bleibt die Lutherstraße in Mittweida auf Höhe der Nummer 7 noch mindestens einige Tage gesperrt. Das sagte am Dienstag Jan Pönitz, Meister Kanalnetz beim Wasser- und Abwasserzweckverband „Mittleres Erzgebirgsvorland“ (ZWA). Dieser Tage sollte die Straße geöffnet werden, um die Schadensbehebung anzugehen. Dabei müsse...