Die Lutherstraße bleibt noch eine Weile gesperrt. Hier ein Foto vom 1. August.
Die Lutherstraße bleibt noch eine Weile gesperrt. Hier ein Foto vom 1. August. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Mittweida
Hohlraum unter Lutherstraße in Mittweida: Straße bleibt gesperrt
Redakteur
Von Franziska Bernhardt-Muth
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bei einer Routineuntersuchung war ein Hohlraum unter der Straße festgestellt worden. Bei der Schadensbehebung ist Vorsicht gefragt.

Wegen einer Havarie bleibt die Lutherstraße in Mittweida auf Höhe der Nummer 7 noch mindestens einige Tage gesperrt. Das sagte am Dienstag Jan Pönitz, Meister Kanalnetz beim Wasser- und Abwasserzweckverband „Mittleres Erzgebirgsvorland“ (ZWA). Dieser Tage sollte die Straße geöffnet werden, um die Schadensbehebung anzugehen. Dabei müsse...
