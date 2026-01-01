MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Hugo kam am Silvestertag im Krankenhaus Mittweida zur Welt.
Hugo kam am Silvestertag im Krankenhaus Mittweida zur Welt. Bild: Falk Bernhardt
Hugo kam am Silvestertag im Krankenhaus Mittweida zur Welt.
Hugo kam am Silvestertag im Krankenhaus Mittweida zur Welt. Bild: Falk Bernhardt
Mittweida
Hugo aus Hainichen ist das Silvesterbaby im Krankenhaus Mittweida
Redakteur
Von Falk Bernhardt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Jahr 2025 sind in Mittweida 454 Kinder geboren worden – 34 Babys weniger als im Jahr davor. Das Neujahrsbaby lässt sich noch etwas Zeit.

Das letzte Kind im alten Jahr kam im Krankenhaus Mittweida am Silvestertag kurz vor 6 Uhr zur Welt: Hugo. Die stolzen Eltern sind Carmen und Patrick Schindler aus Hainichen. Mit drei Mal Zwillingen sind es 2025 bei 451 Geburten also insgesamt 454 Kinder, 233 Jungs und 221 Mädchen. Die beliebtesten Namen waren bei den Mädchen Emilia vor Hannah...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:00 Uhr
1 min.
Fußgänger in Flöha von Auto erfasst
Ein Fußgänger wurde in Flöha von einem Auto angefahren. Symbolfoto: benjaminnolte - stock.adobe.com
Der Mann erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen.
Galina Pönitz
15:40 Uhr
5 min.
"Absolute Panik": Dutzende tot nach Feuer bei Silvesterparty
Hunderte Menschen hatten in der Bar den Jahreswechsel gefeiert.
Eine Silvesterparty im Schweizer Skiort Crans-Montana endet in einer Tragödie: Dutzende Menschen sterben bei einem Feuer in einer Bar, 100 weitere werden verletzt. Über den Auslöser wird spekuliert.
Christiane Oelrich, dpa
16:10 Uhr
4 min.
Prevc dominiert auch 2026 - Deutsche schon klar abgehängt
Felix Hoffmann springt in Garmisch.
Domen Prevc nimmt Kurs, als vierter Skispringer der Tournee-Geschichte alle vier Wettbewerbe zu gewinnen. Das deutsche Duo hält in der Weltspitze mit, doch für ganz oben reicht es nicht.
Patrick Reichardt und Thomas Eßer, dpa
31.12.2025
1 min.
Deutlich unter Wunschpreis: Wohnhaus im Vogtland verkauft
Das kommunale Wohnhaus Ringweg 4 in Posseck ist für 62.000 Euro an einen Münchner verkauft worden.
Der Gemeinderat Triebel hat mehrheitlich entschieden, das Gebäude Ringweg 4 in Posseck zu veräußern - für 30 Prozent weniger als beschlossen.
Ronny Hager
30.12.2025
4 min.
Sophia und Noah sind die beliebtesten Vornamen
Sophia und Noah sind die beliebtesten Vornamen.
Sophia löst Emilia ab, Noah bleibt an der Spitze: Ansonsten gibt es wenig Bewegung beim Vornamen-Ranking. Bei den Jungen kommt Leo hinzu - trotz oder wegen des neuen Papstes?
Carola Große-Wilde, dpa
30.12.2025
2 min.
Das sind die beliebtesten Babynamen in Sachsen 2025
Welche Babynamen hierzulande 2025 besonders beliebt waren, steht nun fest. (Archiv)
Wie soll das Kind heißen? Werdende Eltern haben da durchaus die Qual der Wahl. Für diese Namen haben sich die Eltern im Freistaat dieses Jahr besonders häufig entschieden.
Patrick Hyslop
Mehr Artikel