Hugo aus Hainichen ist das Silvesterbaby im Krankenhaus Mittweida

Im Jahr 2025 sind in Mittweida 454 Kinder geboren worden – 34 Babys weniger als im Jahr davor. Das Neujahrsbaby lässt sich noch etwas Zeit.

Das letzte Kind im alten Jahr kam im Krankenhaus Mittweida am Silvestertag kurz vor 6 Uhr zur Welt: Hugo. Die stolzen Eltern sind Carmen und Patrick Schindler aus Hainichen. Mit drei Mal Zwillingen sind es 2025 bei 451 Geburten also insgesamt 454 Kinder, 233 Jungs und 221 Mädchen. Die beliebtesten Namen waren bei den Mädchen Emilia vor Hannah...