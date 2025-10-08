Hunderte Kilometer geradelt: Feuerwehr und weitere Vereine in Mittelsachsen erhalten Hilfe

Im Städtewettbewerb haben Hainichen, Flöha und Rochlitz in die Pedale getreten. Jetzt hat Energieversorger Envia mitgeteilt, wie viel Geld für welche Projekte jeweils fließt.

Zahlreiche Kinder und Erwachsene haben in Hainichen, Flöha und Rochlitz alles gegeben und sind beim Städtewettbewerb von Versorger Envia M und Mitgas viele Kilometer geradelt. Für jeden Kilometer gab es Geld. Jetzt hat Envia mitgeteilt, über welche Summe sich die drei Städte freuen dürfen.