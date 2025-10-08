Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Unter anderem für die Feuerwehr gibt es Geld. Bild: Symbolbild/oorjos - stock.adobe.com
Unter anderem für die Feuerwehr gibt es Geld. Bild: Symbolbild/oorjos - stock.adobe.com
Mittweida
Hunderte Kilometer geradelt: Feuerwehr und weitere Vereine in Mittelsachsen erhalten Hilfe
Redakteur
Von Franziska Bernhardt-Muth
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Städtewettbewerb haben Hainichen, Flöha und Rochlitz in die Pedale getreten. Jetzt hat Energieversorger Envia mitgeteilt, wie viel Geld für welche Projekte jeweils fließt.

Zahlreiche Kinder und Erwachsene haben in Hainichen, Flöha und Rochlitz alles gegeben und sind beim Städtewettbewerb von Versorger Envia M und Mitgas viele Kilometer geradelt. Für jeden Kilometer gab es Geld. Jetzt hat Envia mitgeteilt, über welche Summe sich die drei Städte freuen dürfen.
