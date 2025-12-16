Hunderte Tierfreunde schauen Youtube-Stream: Überwintern zwei Störche über den Dächern von Frankenberg?

Mittweida
Weißstörche ziehen vor dem Winter meist in den warmen Süden. Doch nun hat auch Mittelsachsen einen Winterstorch, vielleicht sogar zwei. Die spannende Storchen-WG ist auf Youtube zu bestaunen.
Es ist eine eingeschworene Gemeinschaft, die mit Hilfe der Webcam das Storchennest in Frankenberg beobachtet. Kein Detail entgeht den Tierfreunden. Im Chat läuft täglich ein Wettstreit, wer die richtige Uhrzeit errät, wann der Vogel landet, um die Nacht auf dem Schornstein der Firma Innotex zu verbringen. Möglich macht das der Verein...
