Regionale Nachrichten und News
  • „Ich habe das Unsichtbare gesehen“: Was ein israelischer Dichter in Mittweida über den Osten lernte

Yona-Dvir Shalem (29) kuratierte das Sukkot-Festival und lebte dafür in Mittweida.
Yona-Dvir Shalem (29) kuratierte das Sukkot-Festival und lebte dafür in Mittweida.
Yona-Dvir Shalem (29) kuratierte das Sukkot-Festival und lebte dafür in Mittweida.
Yona-Dvir Shalem (29) kuratierte das Sukkot-Festival und lebte dafür in Mittweida. Bild: Manuel Niemann
„Ich habe das Unsichtbare gesehen“: Was ein israelischer Dichter in Mittweida über den Osten lernte
Von Manuel Niemann
Das Sukkot-Festival machte Mittweida zum Treffpunkt für Kunst und Dialog. Kurator Yona-Dvir Shalem blickt auf intensive Wochen zurück – und auf Erfahrungen, die seinen Blick auf Deutschland ändern.

Ein Monat kann kurz sein – und Spuren hinterlassen. Für Yona-Dvir Shalem war Mittweida mehr als ein Festivalort. Der 29-Jährige kuratierte das Sukkot-Festival, das jüdisches Leben zum Laubhüttenfest künstlerisch erfahrbar machte. Leerstehende Läden und Hochschulflure wurden zu Ateliers.
