„Ich habe Tränen gelacht und geweint“: Schauspieler Oliver Fleischer berichtet in Mittweida von seinem Doppelleben als Sargträger

Von der Bühne zum Friedhof: Theater- und Fernsehschauspieler Oliver Fleischer hat eine ungewöhnliche Nebenbeschäftigung. In Mittweida gibt er im April einen Einblick in seine Arbeit als Sargträger.

Einen Einblick in seinen nicht alltäglichen Nebenberuf gibt Film- und Theaterschauspieler Oliver Fleischer am Donnerstag, dem 10. April, in der Bürkelhalle. Denn der Comedy- und Fernsehpreisträger, bekannt aus Serien wie „Danni Lowinski“ oder „Beste Schwestern“, arbeitet seit über zehn Jahren als Sargträger. Bewegende, aber auch...