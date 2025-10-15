Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • „Ich hoffe, dass mehr Soldaten vor Ort sein werden“: Was sich Frankenbergs Bürgermeister für die Kaserne wünscht

Die Patenschaft zwischen Bundeswehr und Dittersbach haben Kompaniechef Jonas Bauer, Bürgermeister Oliver Gerstner und Ortsvorsteher René Lüth (v. l.) unterzeichnet.
Die Patenschaft zwischen Bundeswehr und Dittersbach haben Kompaniechef Jonas Bauer, Bürgermeister Oliver Gerstner und Ortsvorsteher René Lüth (v. l.) unterzeichnet.
Soll die Zeitenwende gelingen, muss sich die Bundeswehr in der Fläche stärker aufstellen. Dabei spielen Garnisonsstädte wie Frankenberg eine wichtige Rolle. Was heißt das für die Wettiner-Kaserne?

Oliver Gerstner ist Frankenberger und Bürgermeister (CDU) der Stadt. Und er ist mit der Wettiner-Kaserne aufgewachsen. „Dass es dort jetzt mit einer Optimierung voran geht, finde ich sehr positiv“, sagt er.
28.08.2025
4 min.
Frankenberg: Win-Win-Situation für die neuen Paten Bundeswehr und Dittersbach
Die Patenschaft zwischen Bundeswehr und Dittersbach unterzeichneten Kompaniechef Jonas Bauer, Bürgermeister Oliver Gerstner und Ortsvorsteher René Lüth (v.l.).
Bundeswehr und der Ortsteil Dittersbach sind jetzt Paten. Auch Frankenbergs Bürgermeister signierte die Vereinbarung. Was versprechen sich die Partner davon? Und was hat der Ukrainekrieg damit zu tun?
Ingolf Rosendahl
14:30 Uhr
2 min.
Medaille sicher: Deutsche Frauen stehen im EM-Halbfinale
Im EM-Halbfinale: Annett Kaufmann und das deutsche Tischtennis-Team eilen bei der EM in Zadar von Sieg zu Sieg.
Jetzt fehlen den deutschen Frauen nur noch zwei Siege bis zum EM-Titel im Tischtennis. Eine Medaille ist Annett Kaufmann und Co. aber auch nach dem Sieg gegen Schweden nicht mehr zu nehmen.
01.09.2025
2 min.
Frankenberg: Feuerwehrleute verabschieden Soldaten zum Manöver in Litauen
A 4: Mit Fahnen verabschiedete die FFW Dittersbach Soldaten auf dem Weg nach Litauen.
Mit Deutschland-Fahne, Frankenberg-Flagge und Sirenen auf der Brücke über die A 4 verabschiedeten Kameraden der FFW Dittersbach Bundeswehrangehörige aus der Wettiner-Kaserne auf dem Weg nach Litauen.
Ingolf Rosendahl
14:30 Uhr
2 min.
Ermittlungen zum Tod Fabians - Tümpel abgepumpt
Einsatzkräfte haben bei ihren Ermittlungen zum Tod des achtjährigen Fabian aus Güstrow erneut einen Tümpel im Bereich des Fundortes der Leiche in den Blick genommen.
Nach dem Fund des toten achtjährigen Jungen Fabian kehren Ermittler zurück an den Fundort südwestlich von Güstrow. Sie nehmen einen Bereich in den Blick, der zuvor schon im Fokus lag.
16.10.2025
4 min.
Besucher-Boom in Freizeitbad im Erzgebirge: Rekord könnte 2025 geknackt werden
Der bisherige Besucherrekord könnte 2025 im Freizeitbad Greifensteine geknackt werden.
Gut 210.300 Gäste kamen bis Ende September ins Freizeitbad Greifensteine. Das ist ein Anstieg um 46 Prozent. Nach dem Bau neuer Rutschen und Becken wird nun die nächste Investition vorbereitet.
Annett Honscha
16.10.2025
4 min.
Erzgebirge: Lutz Reinhold erkrankt an aggressiver Krebsform - und gibt sich kämpferisch
So kennen ihn die Schwarzenberger: Lutz Reinhold, der seit nunmehr zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt für Musik und den guten Ton sorgt.
Lutz Reinhold wohnt und arbeitet im Zwickauer Raum und ist doch Wahl-Schwarzenberger. Seit Jahren sorgt er für Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt ist der studierte Mediziner an Krebs erkrankt.
Beate Kindt-Matuschek
Mehr Artikel