„Ich hoffe, dass mehr Soldaten vor Ort sein werden“: Was sich Frankenbergs Bürgermeister für die Kaserne wünscht

Soll die Zeitenwende gelingen, muss sich die Bundeswehr in der Fläche stärker aufstellen. Dabei spielen Garnisonsstädte wie Frankenberg eine wichtige Rolle. Was heißt das für die Wettiner-Kaserne?

Oliver Gerstner ist Frankenberger und Bürgermeister (CDU) der Stadt. Und er ist mit der Wettiner-Kaserne aufgewachsen. „Dass es dort jetzt mit einer Optimierung voran geht, finde ich sehr positiv", sagt er.