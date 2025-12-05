„Ich komme mit jedem Urteil klar“: Frau aus Mittelsachsen steht nach sechs Jahren wegen gefälschter E-Mail erneut vor Gericht

Mittweida
Nach einer gefälschten Sparkassen-Mail stand eine Frau jetzt in Chemnitz erneut vor Gericht – über sechs Jahre später. Dort zeigte sie, dass sie ihr Leben geändert hat.
Ein für alle zufriedenstellendes Ende trotz kuriosen Beginns: „Da huscht ein Lächeln über das Gesicht.“ Stefan Buck, Vorsitzender Richter der Berufungskammer am Landgericht Chemnitz, bemerkte, wie groß die Erleichterung der Frau auf der Anklagebank war.
