„Ich komme mit jedem Urteil klar“: Frau aus Mittelsachsen steht nach sechs Jahren wegen gefälschter E-Mail erneut vor Gericht

Nach einer gefälschten Sparkassen-Mail stand eine Frau jetzt in Chemnitz erneut vor Gericht – über sechs Jahre später. Dort zeigte sie, dass sie ihr Leben geändert hat.

Ein für alle zufriedenstellendes Ende trotz kuriosen Beginns: „Da huscht ein Lächeln über das Gesicht.“ Stefan Buck, Vorsitzender Richter der Berufungskammer am Landgericht Chemnitz, bemerkte, wie groß die Erleichterung der Frau auf der Anklagebank war. Ein für alle zufriedenstellendes Ende trotz kuriosen Beginns: „Da huscht ein Lächeln über das Gesicht.“ Stefan Buck, Vorsitzender Richter der Berufungskammer am Landgericht Chemnitz, bemerkte, wie groß die Erleichterung der Frau auf der Anklagebank war.