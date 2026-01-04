MENÜ
Illegal entsorgter Müll (Symbolbild) ist ein Problem für die Umwelt und die Kreis-Kasse.
Illegal entsorgter Müll (Symbolbild) ist ein Problem für die Umwelt und die Kreis-Kasse. Bild: P. Schulze/dpa
Mittweida
Illegale Reifenentsorgung in Mittelsachsen verdreifacht: Müllberge in der Natur
Redakteur
Von Grit Baldauf
Nicht nur ausgediente Reifen und Räder landen in der Natur. Illegaler Müll kostet das Landratsamt in Freiberg 2025 rund 100.000 Euro.

Die Anzahl illegal entsorgter Reifen und Räder in Mittelsachsen ist stark gewachsen. Das Landratsamt in Freiberg meldet für 2025 insgesamt 25 Tonnen illegal abgelagerter Reifen und Räder – im Jahr zuvor waren es 9,4 Tonnen. Auch bei Sperr- und Hausmüll zeigt die Kurve nach oben: 28 Tonnen wurden beispielsweise in Wäldern und an...
