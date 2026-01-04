Illegale Reifenentsorgung in Mittelsachsen verdreifacht: Müllberge in der Natur

Nicht nur ausgediente Reifen und Räder landen in der Natur. Illegaler Müll kostet das Landratsamt in Freiberg 2025 rund 100.000 Euro.

Die Anzahl illegal entsorgter Reifen und Räder in Mittelsachsen ist stark gewachsen. Das Landratsamt in Freiberg meldet für 2025 insgesamt 25 Tonnen illegal abgelagerter Reifen und Räder – im Jahr zuvor waren es 9,4 Tonnen. Auch bei Sperr- und Hausmüll zeigt die Kurve nach oben: 28 Tonnen wurden beispielsweise in Wäldern und an...