Immer wieder Unfälle an der Rochlitzer Straße in Mittweida: Neue Vorfahrtsregel soll getestet werden

Mittweida
Fünfmal hat es 2025 an der Kreuzung mit der Poststraße gekracht, weil „Rechts vor links“ missachtet wurde. Jetzt hat die Stadt eine Idee im Stadtrat vorgestellt. Doch dazu gab es auch Skepsis.
Im neuen Jahr soll an der Kreuzung Rochlitzer Straße und Poststraße in Mittweida eine neue Vorfahrtsregel getestet werden. Bisher gilt: rechts vor links. Wer die Rochlitzer Straße in Richtung Hochschule befährt, muss Fahrzeugen auf der Poststraße in Richtung Schumannstraße Vorfahrt gewähren. Beide sind Einbahnstraßen, aber in beide...
