Immobilienauktion: Diese Häuser in Mittweida und Umgebung werden im März versteigert

Mittweida
Von der vermieteten Altstadtimmobilie in Mittweida bis zum „allumfassend sanierungsbedürftigen“ Zweiseitenhof: In Mittelsachsen stehen im März etliche Häuser zur Auktion.
Im März versteigert die Sächsische Grundstücksauktionen AG (SGA) zahlreiche Objekte aus der Region. Am 4. März startet die Auktion im Deutschen Hygiene-Museum in Dresden, zwei Tage später folgt ein weiterer Termin im Leipziger Marriott Hotel, jeweils ab 11 Uhr.
