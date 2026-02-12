MENÜ
Das Haus in der Waldheimer Straße 16 in Mittweida wird Anfang März versteigert.
Das Haus in der Waldheimer Straße 16 in Mittweida wird Anfang März versteigert. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Diese Immobilien und Grundstücke in Mittweida und der näheren Umgebung sollen am 4. und 6. März versteigert werden.
Diese Immobilien und Grundstücke in Mittweida und der näheren Umgebung sollen am 4. und 6. März versteigert werden. Bild: Tilo Steiner
Bahnhofstraße 26 in Mittweida: Das Wohnhaus ist in der Nähe von Hochschulcampus und Bahnhof - ideal für Studierende – drei von fünf Wohnungen sind laut SGA bereits vermietet.
Bahnhofstraße 26 in Mittweida: Das Wohnhaus ist in der Nähe von Hochschulcampus und Bahnhof - ideal für Studierende – drei von fünf Wohnungen sind laut SGA bereits vermietet. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Das leerstehende Wohnhaus in der Leisniger Straße 11 in Hartha ist unsaniert und hat laut SGA viel Investitionsbedarf.
Das leerstehende Wohnhaus in der Leisniger Straße 11 in Hartha ist unsaniert und hat laut SGA viel Investitionsbedarf. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Mittweida
Immobilienauktion: Diese Häuser in Mittweida und Umgebung werden im März versteigert
Redakteur
Von Manuel Niemann
Von der vermieteten Altstadtimmobilie in Mittweida bis zum „allumfassend sanierungsbedürftigen“ Zweiseitenhof: In Mittelsachsen stehen im März etliche Häuser zur Auktion.

Im März versteigert die Sächsische Grundstücksauktionen AG (SGA) zahlreiche Objekte aus der Region. Am 4. März startet die Auktion im Deutschen Hygiene-Museum in Dresden, zwei Tage später folgt ein weiterer Termin im Leipziger Marriott Hotel, jeweils ab 11 Uhr.
