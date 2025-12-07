Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bei den Auktionen wurden auch Immobilien aus Mittelsachsen angeboten (Symbolbild). Bild: Jan-Peter Kasper dpa
Bei den Auktionen wurden auch Immobilien aus Mittelsachsen angeboten (Symbolbild). Bild: Jan-Peter Kasper dpa
Mittweida
Immobilienauktion: Drei Häuser aus Mittweida und Hainichen verkauft
Redakteur
Von Manuel Niemann
Mittweida, Hainichen, Döbeln: Bei der Winterauktion der SGA wurden mehrere regionale Immobilien versteigert. Wer leer ausging, hat im Nachverkauf noch Chancen – etwa in Altmittweida oder Döbeln.

Bei den Winterauktionen der Sächsischen Grundstücksauktionen AG (SGA) wurden in Leipzig und Dresden mehrere Objekte aus der Region versteigert.
