In Einfamilienhaus in Hartha eingebrochen - alle Räume durchwühlt

Der Einbruch ist im Ortsteil Gersdorf geschehen. Die Bewohner waren zu dem Zeitpunkt nicht anwesend. Was zu dem Fall bereits bekannt ist.

In ein Einfamilienhaus im Harthaer Ortsteil Gersdorf sind Einbrecher eingedrungen. Das hat die Polizei berichtet. Die unbekannten Täter hebelten zuerst eine Terrassentür auf, um in das Wohnhaus an der Straße Am Schanzenbach zu gelangen. Der Einbruch ist im Zeitraum zwischen Mittwoch, 11. Februar, 16 Uhr, und Freitag, 13. Februar, 8.15 Uhr,... In ein Einfamilienhaus im Harthaer Ortsteil Gersdorf sind Einbrecher eingedrungen. Das hat die Polizei berichtet. Die unbekannten Täter hebelten zuerst eine Terrassentür auf, um in das Wohnhaus an der Straße Am Schanzenbach zu gelangen. Der Einbruch ist im Zeitraum zwischen Mittwoch, 11. Februar, 16 Uhr, und Freitag, 13. Februar, 8.15 Uhr,...