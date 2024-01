In Schlangenlinie bei Hainichen über die Autobahn

Polizei stoppt einen Mercedes mit Sommerreifen.

Hainichen.

Die Polizei hat am Donnerstag gegen 14.50 Uhr an der Anschlussstelle Frankenberg der Autobahn 4 einen Mercedes gestoppt. Der Wagen war zuvor aufgefallen, weil er in Schlangenlinie auf der Autobahn in Richtung Chemnitz fuhr. Andere Autofahrer hatten die Polizei gerufen. Mit dieser Fahrweise hatte der Wagen andere behindert. Der 38-jährige Mercedes-Fahrer war nicht alkoholisiert, was die Fahrweise hätte vermuten lassen, schilderten die Beamten. Vielmehr bemerkten sie, dass an dem Auto Sommerreifen aufgezogen waren. Das sei bei den winterlichen Fahrbahnverhältnisse unangepasst gewesen. Dem Mann wurde die Weiterfahrt bis zum Wechsel auf Winterreifen untersagt. Er soll nun ein Bußgeld von 80 Euro zahlen. (lk)