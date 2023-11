Interaktive Karte soll queere Geschichten in Mittelsachsen sichtbar machen

„Queere Leute gibt es hier nicht.“ Aussagen wie diese haben einen Verein aus Leipzig zum Projekt „Can you hear us?“ motiviert. Vera Ohlendorf erklärt, was Ziel des Projektes ist.

„Im schönsten Park Döbelns habe ich meine ersten queeren Dates. Wir spazieren Hand in Hand, während die Leute gucken.“ Kurze Ausschnitte wie dieser stehen seit Oktober auf einer interaktiven Karte. Der Verein Rosalinde aus Leipzig hat in Workshops mit queeren Personen die Karte entwickelt, um ihr Leben in den Landkreisen Mittelsachsen,...