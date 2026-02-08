Internationale Gesundheitsbranche trifft sich: Mittweidaer Firma in Dubai dabei

Mittweida
Erwartet werden zur World Health Expo Aussteller aus 150 Ländern – darunter mit der Meso International eine Firma aus Mittelsachsen.
Innovationen für den Gesundheitsmarkt werden vom 9. bis 12. Februar in Dubai präsentiert. Die internationale Gesundheitsbranche trifft sich zur Fachmesse World Health Expo (WHX). 18 Aussteller aus Sachsen präsentieren mit der Wirtschaftsförderung Sachsen Innovationen für medizinische Geräte, Ausrüstung und Materialien sowie Diagnostik und...
