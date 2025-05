Ist mein Brunnenwasser sauber? Labormobil des VSR-Gewässerschutzes kommt am 27. Mai nach Leisnig

Brunnenbesitzer können verschiedene Parameter untersuchen lassen und werden beraten.

Leisnig.

Das Labormobil des VSR-Gewässerschutzes ist am Dienstag, 27. Mai, auf dem Markt in Leisnig. Brunnenbesitzer haben von 9 bis 11 Uhr die Gelegenheit, ihre Wasserproben abzugeben. Matthias Ahlbrecht führt die Grunduntersuchung von Nitrat-, Säure- und Salzgehalt gegen eine Kostenbeteiligung von zwölf Euro durch. Nachdem das Analyseergebnis vorliegt, berät er die Brunnenbesitzer, was die festgestellte Belastung für die Nutzung des Wassers bedeutet. Gegen eine Kostenbeteiligung können auch weitere Parameter untersucht werden. Damit die Ergebnisse auch aussagefähig sind, empfiehlt er zur Probenahme und zum Transport Mineralwasserflaschen zu nutzen. Besonders geeignet sind bis zum Rand gefüllte 0,5 Liter-Flaschen aus Kunststoff. (fp)